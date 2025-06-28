السبت 28 يونيو 2025
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مصرع سائق وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة محملة بالسيراميك بسوهاج

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

لقى سائق مصرعه وأصيب 2 آخران فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالسراميك، بسبب انفجاره الكاوتش السيارة الأمامي على طريق الصحراوى الغربى بمركز البلينا بسوهاج وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الجامعى بالكوامل.

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم ٧٢٤٥ ٥ب د محملة  بالسيراميك السيارة نتيجة انفجارة كاوتش السيارة الأمامي كانت متجهة من الشمال على طريق الصحراوى الغربى بناحية مركز البلينا.

مما نتج عن مصرع وفاة السائق حمدي عبدالله علم الدين محمد ٤٩ عاما من ناحيه جهينة وإصابة رشاد إبراهيم رشاد موسي ٢٧ عاما من ناحية جهينة مصابا بإصابات متفرقة بالجسم ومحمود محمد علي قاسم ٣٢ عاما من ناحية جهينه مصابا بإصابات متفرقه بالجسم.

وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الكوامل بسوهاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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