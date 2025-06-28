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بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

بالأسماء، أوائل الشهادة
بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

تنشر فيتو أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام 2025، عقب اعتمادها رسميا من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.

واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2025 بنسبة نجاح 73,53 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85310.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو  2025 بنسبة نجاح 91,18 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 34 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2025 بنسبة نجاح 85,71 %، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالبا.

 

 

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

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