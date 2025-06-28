السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا وتؤكد دعمها لاستقرار منطقة البحيرات العظمى

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

رحبت مصر بتوقيع كل من جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التوقيع عليه رسميًا في واشنطن أمس الجمعة الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٥، للتوصل لتسوية للأزمة في شرق الكونجو الديمقراطية.

إحلال السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى

وأشادت مصر في بيان لوزارة الخارجية والهجرة بما يمثله هذا الاتفاق من خطوة هامة على طريق إحلال السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

 وأكدت مصر أن تحقيق السلم والأمن في أفريقيا يتطلب إرادة سياسية صادقة، ودعت إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق ومتابعة مخرجاته بما يضمن استدامة السلام والاستقرار في المنطقة. 

 

تسوية النزاعات في القارة الإفريقية 

كما تجدد مصر دعمها الثابت لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية النزاعات في القارة الإفريقية من خلال الحلول السلمية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية

كما تعرب مصر عن استعدادها للمساهمة في أي جهد إفريقي أو دولي يُسهم في تنفيذ اتفاق السلام المشار إليه، وبما يضمن استدامته وتحقيق الأهداف المنشودة منه، تأكيدًا على حرصها الراسخ على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق السلام الكونجو الديموقراطية رواندا تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية القارة الإفريقية

مواد متعلقة

لأول مرة، مصر تستضيف اجتماعًا رسميًّا لمجموعة العشرين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية وسرعة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

وزير الخارجية يشدد على ضرورة إتاحة المسارات السياسية والدبلوماسية بين إسرائيل وإيران

وزير خارجية سلوفاكيا يشكر عبد العاطي على إجلاء رعايا دولته من إسرائيل إلى الأراضي المصرية

ads

الأكثر قراءة

مفكرش يتحرك، إكرامي يشن هجومًا على الشناوي بعد خروج الأهلي من مونديال الأندية (فيديو)

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 يونيو 2025

قرار جمهوري بالموافقة على قرض إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي - بلبيس بقيمة 35 مليون يورو

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفلفل وارتفاع مفاجئ للبامية

الكرتونة ترتفع 3.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع جديد في التفاح البلدي والمشمش يسجل 80 جنيها

أخبار مصر: مشهد وقصتان تهز مصر بحادث المنوفية، ترامب يحدد نهاية حرب غزة، الثانوية العامة تنهي حياة طالبين بالدقهلية

اَخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي في الزمالك

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بطول العمر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية