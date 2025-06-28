مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا وتؤكد دعمها لاستقرار منطقة البحيرات العظمى

رحبت مصر بتوقيع كل من جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التوقيع عليه رسميًا في واشنطن أمس الجمعة الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٥، للتوصل لتسوية للأزمة في شرق الكونجو الديمقراطية.

إحلال السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى

وأشادت مصر في بيان لوزارة الخارجية والهجرة بما يمثله هذا الاتفاق من خطوة هامة على طريق إحلال السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

وأكدت مصر أن تحقيق السلم والأمن في أفريقيا يتطلب إرادة سياسية صادقة، ودعت إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق ومتابعة مخرجاته بما يضمن استدامة السلام والاستقرار في المنطقة.

تسوية النزاعات في القارة الإفريقية

كما تجدد مصر دعمها الثابت لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية النزاعات في القارة الإفريقية من خلال الحلول السلمية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية

كما تعرب مصر عن استعدادها للمساهمة في أي جهد إفريقي أو دولي يُسهم في تنفيذ اتفاق السلام المشار إليه، وبما يضمن استدامته وتحقيق الأهداف المنشودة منه، تأكيدًا على حرصها الراسخ على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

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