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حوادث

سائق توك توك ينهي حياته بسبب خلافات أسرية بسوهاج

سائق توك توك ينهي
سائق توك توك ينهي حياته بسبب خلافات أسرية بسوهاج، فيتو

أقدم سائق توك توك على إنهاء حياته داخل غرفة بمنزله بحبل فى جنش بسقف الغرفة بسبب سوء حالته النفسية، بسبب خلافات أسرية بمركز المراغة بسوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي. 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوجود جثة رائد خ ح م ع- سن 25 سائق توك توك داخل حجرة بالطابق الثالث بمنزله المكون من ثلاثة طوابق يرتدي كامل ملابسه، وتلاحظ وجود حبل يتدلى من جنش حديدي بسقف الغرفة، وبمناظرته تبين وجود " سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة " ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخري وتواجد كافة متعلقاته الشخصية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي. 

أفاد كل من: والد المتوفى  س. م 49 عاما عامل والدة المتوفي وداد ف م ع- 48 عاما ربة منزل مضمون ما سبق وأضافا بإقدامه على إنهاء حياته لسوء حالته النفسية، بسبب خلافات أسرية ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة. 

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اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج خلافات أسرية سائق توك توك مركز شرطة المراغة مستشفى المراغة المركزى

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