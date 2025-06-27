حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة برئاسة فهمي

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة، في إطار جهوده لتعزيز العمل الحزبي المتخصص في القضايا البيئية، ودعم خطط التنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤية 2030.



العمل البيئي والمجال التنفيذي

وقد تم اختيار المهندس خالد فهمي أمينًا للأمانة، لما يتمتع به من خبرات واسعة في العمل البيئي والمجال التنفيذي.

كما تم تعيين كل من:

• أحمد خليل

• أيمن مختار

كأمناء مساعدين للأمانة، وضم التشكيل عددًا من الكفاءات والخبرات في المجال البيئي والتنمية المستدامة، حيث شملت عضوية الأمانة المركزية كلًّا من:

• أحمد أبو السعود

• خالد الفرا

• هاني كحيل

• عبده محمدين

• مصطفى حسنين

• محمد علاء

• مايكل حنا

• أحمد عبد الرسول

• عبد الرحمن سليمان

• أسماء مصطفى

• نيفين عبد العزيز

• هناء صلاح

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية أن تشكيل الأمانة يأتي ضمن رؤية الحزب لتعزيز دوره في دعم السياسات البيئية، وطرح مبادرات مبتكرة تخدم المجتمع وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

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