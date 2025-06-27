فادي مبادر يقدم محاضرات في فن التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح

قدم الفنان فادي مبادر محاضرتين بعنوان "محاضرات في فن التمثيل" ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح السلام بشارع قصر العيني.

وحرص الفنان محمد رياض على حضور المحاضرات والتفاعل معها، كما حضرها عدد من الفنانين والنقاد البارزين، منهم الفنان الكبير مفيد عاشور، والفنان ياسر عزت، والناقدة فايزة هنداوي، ما أضفى على المحاضرات طابعًا ثقافيًا ومهنيًا ثريًا.

ورشة فن التمثيل

شهدت المحاضرات إقبالًا كبيرًا، حيث تنوعت الفئات العمرية للحاضرين الذين أبدوا تفاعلًا ملحوظًا وطرحوا العديد من الأسئلة، واستعرض فادي مبادر خلال المحاضرات منهج سانفورد مايسنر في التمثيل، موضحًا الركائز الثلاث التي يقوم عليها، وهي: التحضير العاطفي، تمارين التكرار، والارتجال.

وأكد أن هذا المنهج يُعنى بتطوير قدرة الممثل على التواصل اللحظي والاستجابة الغريزية للمحفزات داخل المشهد، بما يعزز الصدق الفني في الأداء ويقوّي العلاقة بين الممثل وزملائه على خشبة المسرح.

المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري هو حدث سنوي بارز يهدف إلى دعم الحركة المسرحية في مصر وتكريم روادها.

يُعد المهرجان منصة مهمة لعرض أحدث الإنتاجات المسرحية، واكتشاف المواهب الجديدة، وتبادل الخبرات بين الفنانين والجمهور. كما يساهم المهرجان في إثراء الحياة الثقافية في مصر من خلال تقديم عروض متنوعة وورش عمل ومحاضرات فنية تسهم في تطوير فن التمثيل والإخراج والتقنيات المسرحية المختلفة.

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