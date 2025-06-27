أسعار الذهب العالمية تتراجع 2٪ خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات، الجمعة 27 يونيو، بنحو 2% متجهة نحو تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، ومسجلة أدنى مستوياتها في شهر تقريبًا بعد أن زاد التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة وقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 3261.28 دولار للأونصة وهو أدنى مستوياته منذ 29 مايو وتراجع سعر المعدن النفيس للأسبوع الثاني على التوالي ليهوي 3.2% حتى الآن.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2% إلى 3272.9 دولار.

وتأثر السوق بارتفاع طفيف في الدولار الأميركي وتهدئة التوترات الجيوسياسية عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وسجَّل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما ضغط على أسعار المعدن الأصفر.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 35.88 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1122.77 دولار.

وانخفض البلاتين 6.5% إلى 1325.48 دولار.

البلاديوم صعد 1.4% ليسجّل 1147.78 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024.

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