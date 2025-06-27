وزير الزراعة يلتقي نظيرته الفرنسية لبحث التعاون المشترك

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيرته الفرنسية "آني جيوفار" وزيرة الزراعة بدولة فرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بالزراعة بين البلدين.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الوزاري السادس لدول الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي المنعقد حاليا بمقر منظمة الاغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الايطالية روما، بحضور عدد من وزراء الزراعة بالاتحادين الافريقي والأوروبي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الزراعة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز الصادرات بين الجانبين في مجالات الانتاج الحيواني والزراعي، فضلا عن التعاون المشترك في مجال تحسين سلالات الإنتاج الحيواني، لتعظيم الإنتاجية من اللحوم والألبان.

واشار فاروق الي اهمية عقد اجتماعات علي المستوى الفني بين الجانبين والاتفاق على نقاط التعاون المشترك وضمها بمذكرة تفاهم يتم توقيعها في القريب العاجل من خلال التواصل بين الجانبين، حيث كلف العلاقات الزراعية الخارجية، بالتواصل لعقد تلك الاجتماعات في أقرب وقت ممكن.

وأكد وزير الزراعة اهمية دعم قطاع الزراعة في البلدين من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مختلف الانشطة الزراعية، مشيرا الى التطور الهائل الذي شهده قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبها قدمت وزيرة الزراعة الفرنسية الشكر لنظيرها المصري، على حرصه لتعزيز التعاون الوثيق بين الجانبين، مشيرة الي العلاقة الجيدة بين القيادة السياسية في البلدين الصديقين والحرص المشترك على ترفيع العلاقات الثنائية الي علاقات استراتيجية مشتركة.

واكدت حرص فرنسا في زيادة انتاجيتها وخاصة من محصول القمح، كما أشارت إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بمجال تصدير اللحوم ومنتجاتها، حيث وجهت الشكر لوزير الزراعة المصري لموافقته على ارسال وفد فني مصري الى فرنسا لمناقشة التفاصيل الفنية وازالة العوائق الفنية التي قد تؤثر على انسياب التجارة الزراعية.

كما وجهت الدعوة لفاروق للمشاركة في المعرض الزراعي الدولي المقرر عقده نهاية العام الحالي بفرنسا، وذلك في سبيل زيادة فرص تعزيز التعاون مع مصر.

وفي نهاية اللقاء وجه فاروق الدعوة لنظيرته الفرنسية لزيارة مصر للاطلاع على أنشطة القطاع الزراعي المختلفة، والجهود المبذولة لتنميته، فضلا عن عقد لقاءات مع شركات القطاع الخاص المصري، والتي استطاعت تحقيق طفرات إنتاجية في العديد من المجالات.

وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية، والسفير الفرنسي في روما.

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