وزير الزراعة يلتقي المفوض الإفريقي على هامش اجتماعات روما لبحث التعاون المشترك

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "موزيس كيلافاتي" مفوض الزراعة بالاتحاد الأفريقي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

جاء ذلك على هامش اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والتي تُعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من وزراء الزراعة بالاتحادين الأفريقي والأوروبي، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الزراعة.

وأكد فاروق على تكليفات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم الفني الى الدول الأشقاء في القارة الإفريقية، والعمل على نقل الخبرة الفنية المصرية في المجال الزراعي، وتبادل الخبرات من خلال الخبراء المصريين بالمراكز البحثية الزراعية.

كما أكد وزير الزراعة استعداد مصر ودعمها لآليات تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا والذي وافقت عليه الدول الأعضاء في اجتماع قمة الرؤساء بالعاصمة الأوغندية.

وأشار وزير الزراعة إلى تشكيل لجنة تضم بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المستثمرين والخبراء والعلماء، لدراسة آلية تشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في دول القارة الأفريقية، وذلك في سبيل فتح مجالات أرحب للتعاون المصري مع دول القارة السمراء، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية، والأمن الغذائي على مستوى الدول الأفريقية.

ومن ناحيته أشار مفوض الزراعة بالاتحاد الأفريقي إلى أهمية مصر بالنسبة للدول الأفريقية ودعمها المستمر لدول القارة السمراء وتقديم الخبرات في المجالات المختلفة، كما تقدم بالشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه الكامل والمتواصل لدول القارة الأفريقية، مشيرا إلى التواجد المصري في أفريقيا خاصة في عدة مجالات وعلى رأسها المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وفي نهاية اللقاء وجه "فاروق" الدعوة للمفوض الزراعي الافريقي، لزيارة جمهورية مصر العربية، للتعرف عن قرب على الجهود التي بذلتها مصر لتنمية القطاع الزراعي، والاطلاع على المشروعات الزراعية القومية والبحثية التي ساهمت في تحقيق التنمية الشاملة في مصر.

وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية.

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