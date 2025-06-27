الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهلال الأحمر ومؤسسة ويل سبرينج يوقعان بروتوكول تعاون لتنمية مهارات الأطفال والشباب

الهلال الأحمر، فيتو
الهلال الأحمر، فيتو

وقعت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة ويل سبرينج مصر، بمقر المركز العام للهلال، بروتوكول تعاون بشأن تخطيط وتنظيم وتنفيذ معسكرات صيفية؛ لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال.

أهداف البروتوكول 

ويهدف بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسة ويل سبرينج مصر، إلى رفع الوعي الصحي وتعليم مبادئ السلامة والتعامل مع الأزمات والطوارئ، الإسعافات الأولية، والسلوكيات السليمة والصحية، للشباب والأطفال.

أهمية البروتوكول في تنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال

وأكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أهمية البروتوكول في تنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال، وغرس ثقافة العمل التطوعي، لافتة إلى دور الهلال في توفير الدعم الطبي وخدمات الإسعاف أثناء تقديم الأنشطة في المعسكرات عند الحاجة، إلى جانب تقديم ورش التعامل مع الأزمات والطوارئ، الإسعافات الأولية، والتوعية الصحية وتقديم إرشادات مبادئ السلامة للمشاركين في المعسكرات.

ومن جانبه، أوضح ماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة ويل سبرينج مصر، أن بروتوكول التعاون بين الطرفين يستهدف الأطفال والشباب من سن 4 وحتى 17 عامًا، من خلال إقامة معسكرات صيفية، تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الأسرية، وتنفيذ برامج ترفيهية وتعليمية لتنمية مهارات المشاركين في المعسكرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسعافات الاولية الهلال الأحمر المصري آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري جمعية الهلال الأحمر المصري جمعية الهلال الاحمر مؤسسة ويل سبرينج

مواد متعلقة

الهلال الأحمر يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر

الهلال الأحمر بالقليوبية ينظم ندوة توعوية حول مخاطر عمالة الأطفال وسبل حمايتهم (صور)

أخبار مصر اليوم: هيئة الدواء تسحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق.. قرينة السيسي رئيسا شرفيا للهلال الأحمر المصري.. حقيقة إقرار الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي المرتقبة

خصخصة الجامعات الحكومية، "الوزراء" يكشف الحقيقة

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وعمان والأمم المتحدة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

5 أندية تفشل في حصد نقطة في مونديال الأندية 2025

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

الكرملين: استقبال إستونيا طائرات تحمل أسلحة نووية تهديد مباشر لروسيا

قبل لحظات من الدفن، سيدة تكتشف أن الجثمان ليس لوالدتها بالغربية

خدمات

المزيد

اخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

المزيد

انفوجراف

أحمد السقا وبراد بيت وهنا الزاهد أبرز الأبطال.. خريطة أفلام صيف 2025 عربي وأجنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية