الهلال الأحمر ومؤسسة ويل سبرينج يوقعان بروتوكول تعاون لتنمية مهارات الأطفال والشباب

وقعت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة ويل سبرينج مصر، بمقر المركز العام للهلال، بروتوكول تعاون بشأن تخطيط وتنظيم وتنفيذ معسكرات صيفية؛ لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال.

أهداف البروتوكول

ويهدف بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسة ويل سبرينج مصر، إلى رفع الوعي الصحي وتعليم مبادئ السلامة والتعامل مع الأزمات والطوارئ، الإسعافات الأولية، والسلوكيات السليمة والصحية، للشباب والأطفال.

أهمية البروتوكول في تنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال

وأكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أهمية البروتوكول في تنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال، وغرس ثقافة العمل التطوعي، لافتة إلى دور الهلال في توفير الدعم الطبي وخدمات الإسعاف أثناء تقديم الأنشطة في المعسكرات عند الحاجة، إلى جانب تقديم ورش التعامل مع الأزمات والطوارئ، الإسعافات الأولية، والتوعية الصحية وتقديم إرشادات مبادئ السلامة للمشاركين في المعسكرات.

ومن جانبه، أوضح ماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة ويل سبرينج مصر، أن بروتوكول التعاون بين الطرفين يستهدف الأطفال والشباب من سن 4 وحتى 17 عامًا، من خلال إقامة معسكرات صيفية، تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الأسرية، وتنفيذ برامج ترفيهية وتعليمية لتنمية مهارات المشاركين في المعسكرات.

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