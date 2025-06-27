الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف العناصر المؤثرة في الطقس

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
ads

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

شديد الحرارة ورطب، حالة الطقس غدا السبت

شبورة كثيفة على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوي يؤثر في حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة في الرطوبة والطقس. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2  :3  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 40

 

درجة الحرارة المحسوسة:

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس

مواد متعلقة

شديد الحرارة ورطب، حالة الطقس غدا السبت

القاهرة على صفيح ساخن، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

حالة الطقس اليوم، ارتفاع جديد في درجات الحرارة

شبورة كثيفة على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

شديد الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

شديد الحرارة نهارا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي المرتقبة

خصخصة الجامعات الحكومية، "الوزراء" يكشف الحقيقة

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وعمان والأمم المتحدة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

5 أندية تفشل في حصد نقطة في مونديال الأندية 2025

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

الكرملين: استقبال إستونيا طائرات تحمل أسلحة نووية تهديد مباشر لروسيا

قبل لحظات من الدفن، سيدة تكتشف أن الجثمان ليس لوالدتها بالغربية

خدمات

المزيد

اخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

المزيد

انفوجراف

أحمد السقا وبراد بيت وهنا الزاهد أبرز الأبطال.. خريطة أفلام صيف 2025 عربي وأجنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية