رئيس هيئة البترول يتفقد الأرصفة البحرية البترولية بميناء الدخيلة

قام المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، يرافقه المهندس وائل رزق نائب الرئيس التنفيذي للتكرير والتصنيع بزيارة تفقدية للأرصفة البحرية البترولية بميناء الدخيلة وزيارة جونة البترول.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأنشطة شركات البترول بمنطقة الإسكندرية وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية البنية التحتية وضمان استمرارية تأمين إمدادات الطاقة.



قام المهندس حسانين محمد، رئيس شركة ميدتاب باستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تجهيز أذرع الشحن لاستقبال شحنات البوتاجاز، تبع ذلك زيارة جونة البترول التي تديرها شركة الإسكندرية للتكرير.



استعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيسة الشركة التحديات الفنية المرتبطة بالأرصفة (1، 2، 3، 4، 5)، مشيرة إلى الجهود الجارية لتطهير الأرصفة وزيادة أعماقها بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتمكينها من استقبال سفن ذات حمولات أكبر.

الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية

أكد المهندس صلاح عبد الكريم خلال الزيارة ضرورة الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أفضل ممارسات الجودة في جميع العمليات، مع تسريع وتيرة التنفيذ دون الإخلال بأمن الأفراد وسلامة المعدات والممتلكات، وفي هذا السياق، تم تنفيذ تجربة محاكاة حريق ناجحة بكل من موقعي شركة ميدتاب والإسكندرية للتكرير، للتأكد من جاهزية أنظمة مكافحة الحريق والتعامل مع السيناريوهات الطارئة بكفاءة عالية.

زيادة الاستفادة بالأصول وتقليل فترة الانتظار



وقد تم التوجيه بزيادة الاستفادة من الأصول الحالية، مع التركيز على تقليص فترات الانتظار والتفريغ بالميناء لتفادي التكدس وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية. وضرورة بحث بدائل تشغيلية ودراسة حلول طارئة تضمن استمرارية التشغيل في مختلف الظروف، إلى جانب التأكيد على ضرورة إحلال وتجديد الشبكات القديمة وتعزيز كفاءة أنظمة التحكم والسلامة، وكذلك ضرورة الحفاظ على تكامل الأصول وإجراء العمرات والصيانات الدورية في مواعيدها، بما يضمن استدامة العمليات والحفاظ على مقدرات القطاع وتعظيم العائد منه.



كما تمت الإشارة إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، موجهًا بدراسة فرص استغلال المساحات غير المستغلة التابعة للشركات لإقامة منشآت داعمة.

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