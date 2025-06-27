الجمعة 27 يونيو 2025
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أخبار مصر

تشغيل قطارات جديدة غدا، تعرف عليها

قطار
قطار
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل تجريبي لخدمة جديدة على خط المنصورة / شربين / قلين، اعتبارًا من السبت الموافق 28 / 6 / 2025.

 جاء ذلك تزامنًا مع الانتهاء من إنشاء وصلة بطرة / بسنديلة ضمن خطة تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، وفي إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر  رئيس مجلس الإدارة.

 

مواعيد جديدة 

- تشغيل قطار 483 – 484 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى المنصورة وقلين  حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 15:10 ويصل محطة قلين الساعة 18:00 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 481 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر  بين محطتى قلين وشربين حيث يقوم من محطة قلين الساعة 04:00 ويصل محطة شربين الساعة 06:35  طبقًا للجدول المرفق. 

كما قررت الهيئة اعتبارًا من يوم 28 / 6 / 2025 امتداد قطار 485 ( تحيا مصر ) لمحطة المنصورة طريق وصلة بطرة / بسنديلة المستجدة برقم 482، حيث يصل المنصورة الساعة 07:45 طبقا للجدول المرفق. 

وبحسب ما أكدته الهيئة فإنه يترتب على ذلك تعديل جدول قطارات أرقام ( 892 – 889  /  506 /  495 ) طبقا للجداول المرفقة. 

 

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

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