الجمعة 27 يونيو 2025
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سياسة

بالأرقام نقيب المحامين يوضح زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج

عبد الحليم علام،
عبد الحليم علام، نقيب المحامين، فيتو

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامي، إن المجلس  قرر  زيادة مساهمة النقابة في التحاليل للعضو من ٣ آلاف جنيه إلى ٤ آلاف جنيه، بواقع ألفين جنيه للأشعة ألفين جنيه للتحاليل، بالإضافة إلى ٣ آلاف  جنيه تحاليل وأشعة للأسرة بواقع 1500 جنيه للتحاليل و1500 جنيه للأشعة.

زيادة مساهمة نقابة المحامين في التحاليل 

كما تمت زيادة مساهمة النقابة في تحاليل وأشعة الأمراض السرطانية للعضو من ٥ آلاف  إلى ١٠ آلاف جنيه  جنيه (بواقع 5000 تحاليل + 5000 أشعة)، وللأسرة من 2000 إلى 3000 جنيه (بواقع 1500 أشعة + 1500 تحاليل).
 

العلاج الطبيعي للمحامين  

وزادت مساهمة النقابة في العلاج الطبيعي من 1500 إلى 2000 جنيه للعضو، وللأسرة من 500 إلى 1000 جنيه. وارتفعت قيمة أدوية الأمراض المزمنة من 10000 إلى 12000 جنيه، على أن تُصرف بواقع 1000 جنيه شهريًا.

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تطوير مشروع علاج المحامين علاج المحامين عبد الحليم علام

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