الجمعة 27 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 23 حالة تعد بالبناء المخالف في دشنا بقنا

إزالة ٢٣ حالة تعد
إزالة ٢٣ حالة تعد بالبناء المخالف في دشنا بقنا

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، بقيادة عثمان مدكور نائب رئيس المركز بحملة مكبرة بحضور سليم سيد سليم رئيس قرية فاو ومحمد عبدالعليم سكرتير القرية وعماد رئيس الوحدة الزراعية مدعومين بقوة من الشرطة.

إزالة التعديات على أراضي الدولة بقنا
تم إزالة ٢٣ حالة تعد بالبناء على أرض زراعية وأملاك دولة بإجمالى مساحة ٥٥٠٠ متر مربع تقريبا وذلك بنطاق الوحدة المحلية بفاو وأبومناع بحرى أبودياب.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتعليمات خالد بهيج رئيس المركز بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، وفي إطار الموجة ٢٦ التي نفذتها الدولة على مختلف محافظات الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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