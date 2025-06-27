قتل 8 نساء ورجلا، اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ووسائل إعلام أخرى الجمعة أن اليابان أعدمت سجينا، وهي المرة الأولى التي تطبق فيها عقوبة الإعدام في البلاد منذ عام 2022.

ورفضت وزارة العدل تأكيد نبأ الإعدام، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ذكرت، نقلا عن مصادر حكومية، أن السجين هو تاكاهيرو شيرايشي، البالغ من العمر 34 عاما، والذي قتل تسعة أشخاص عام 2017.

قاتل تويتر

حكم على شيرايشي، الملقب بـ"قاتل تويتر"، بالإعدام لقتله وتقطيع أوصال تسعة أشخاص التقى بهم على منصة التواصل الاجتماعي، التي تُعرف الآن باسم "X".

وحكم على تاكاهيرو شيرايشي، المعروف باسم "سفاح تويتر"، بالإعدام عام 2020، بعد إدانته بقتل 9 أشخاص عام 2017، وكان معظمهم قد نشروا أفكارا انتحارية على منصات التواصل الاجتماعي، كما أدين بالاعتداء الجنسي على الضحايا الإناث.

تاكاهيرو شيرايشي

يقال إن شيرايشي استدرج ضحاياه، ومعظمهم من الإناث، تتراوح أعمارهن بين 15 و26 عاما، إلى شقته بالقرب من طوكيو، حيث قتلهن وقطع جثثهن.

واعترف بقتل التسعة جميعا، بعد أن تواصل مع ضحايا انتحاريين عبر "تويتر" وعرض عليهم المساعدة في الموت، قبل أن يخبئ أجزاء من الجثث في ثلاجات حول شقته الصغيرة، وفقا لتقارير إعلامية.

وجاء تنفيذ الإعدام وسط تزايد الدعوات بإلغاء عقوبة الإعدام منذ تبرئة إيواو هاكامادا، أطول نزيل في العالم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، العام الماضي.

وتم إعدام شيرايشي في سجن طوكيو بسرية تامة، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حتى تم تنفيذ الحكم.

وكانت الشرطة قد اعتقلته عام 2017 بعد العثور على جثث 8 إناث ورجل واحد، في صناديق تبريد داخل شقته.

وقال المحققون إن شيرايشي تواصل مع الضحايا عبر "تويتر"، عارضا عليهم المساعدة في تحقيق رغباتهم الانتحارية، وقتل النساء الثماني، ومن بينهن مراهقات، بعد اغتصابهن، كما قتل صديق إحداهن لإسكاته.

يشار إلى أن معدل الانتحار في اليابان يعتبر من بين الأعلى في العالم، كما يعد معدل الجريمة منخفضا نسبيا، لكنها شهدت بعض حوادث القتل الجماعي البارزة في السنوات الأخيرة.

واليابان والولايات المتحدة هما العضوان الوحيدان في مجموعة الدول الصناعية السبع اللذان يبقيان على عقوبة الإعدام.

وهناك دعم شعبي ساحق لهذا الحكم (الإعدام)، وقد أظهر استطلاع رأي أجرته الحكومة اليابانية عام 2024 وشمل 1800 مستطلع أن 83% رأوا أن عقوبة الإعدام "لا مفر منها".

وفي عام 2022، أعدم توموهيرو كاتو شنقا لشنه هجوما عام 2008، حيث صدم بشاحنة مستأجرة وزنها طنان حشدا في منطقة أكيهابارا بطوكيو، قبل أن يترجل ويبدأ سلسلة من عمليات الطعن، في هجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وحتى ديسمبر 2023، كان 107 سجناء ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، وفقا لما ذكرته وزارة العدل لوكالة "فرانس برس". ويتم تنفيذ الإعدام دائما شنقا.

وينص القانون على وجوب تنفيذ أحكام الإعدام في غضون ستة أشهر من صدور الحكم النهائي بعد استنفاد سبل الاستئناف.

وفي الواقع، يترك معظم السجناء في حالة ترقب وقلق في الحبس الانفرادي لسنوات - وأحيانا لعقود - مما يسبب عواقب وخيمة على صحتهم النفسية.

وهناك انتقادات واسعة النطاق للنظام ولغياب الشفافية من جانب الحكومة بشأن هذه الممارسة. غالبا ما يبلغ السجناء بوفاتهم الوشيكة في اللحظة الأخيرة، عادة في الصباح الباكر قبل وقوعها.

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