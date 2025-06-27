وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين لعام 2025

وعن خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لعام 2025 فهناك عدة طرق أبرزها ما يلي:

يمكن للراغبين لمعرفة موقفهم من الترقيات، الدخول على الرابط التالي من هنا

ويتيح الرابط، إدخال البيانات الأساسية والتي تشمل الآتي:

-الاسم رباعي

-الرقم القومي

- جهة العمل

- تاريخ التعيين

ـ التثبيت على درجة دائمة

ـ المجموعة الوظيفية

ـ الدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها

ـ القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتدءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.

- وأخيرا الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر نتيجة الاستعلام.

نص مشروع قرار ترقيات الموظفين

ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًّا واحدًا.

ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 /6/ 2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًّا.

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