رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس الجديد للهيئة

تقدم المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد الشناوي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، متمنيًا له خالص التوفيق والسداد فى مهام منصبه الرفيع.

والتحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٩

والمستشار محمد الشناوي من مواليد ٢٢ / ٣ / ١٩٥٦، وحصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٨ من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٩ متدرجًا في عدة مناصب قضائية مختلفة، حيث عمل خلال مسيرته بعددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بالإضافة إلى الإدارات المركزية "إدارة التفتيش القضائي، وإدارة الدعوى التأديبية".

وانتُدِبَ للعمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من ١ / ١٠ / ١٩٩٦ بموجب قرار وزير العدل رقم (٤٣٥٨) الصادر بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٦. كما عمل سيادته بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفني لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثاني بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.

تولى رئاسة عددٍ من النيابات

وخلال مسيرته القضائية، تولى رئاسة عددٍ من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها: نيابة "حلوان" القسم الأول، ونيابة "١٥ مايو"، كما تولى رئاسة عددٍ من المكاتب الفنية شملت: المكتب الفني بالإسماعيلية، والمكتب الفني بالقاهرة - القسم الثاني، والمكتب الفنيّ بالقاهرة – القسم الثالث، ثم تقلد سيادته منصب مدير إدارة التفتيش القضائي، وذلك بموجب قرار السيد المستشار/ وزير العدل رقم (٤٦٦٧) الصادر بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤، حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من شهر يوليو ٢٠٢٥.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير

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