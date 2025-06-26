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اقتصاد

موعد عودة خدمات البريد الإلكترونية بعد توقفها مؤقتا

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن موعد عودة خدمات البريد بعد توقفها نتيجة الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية.

 وخلال السطور التالية نستعرض موعد عودة الخدمات:

موعد إيقاف وعودة الخدمات 

 كشف البريد المصري عن بدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024 /2025"، حيث تم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية اعتبارًا من اليوم الخميس ٢٦ يونيو الساعة الثانية عشرة صباحًا.

 وتعود الخدمات المالية للعمل جزئيًا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة الموافق ٢٧ يونيو الساعة ١٢ صباحًا، على أن تعود كافة الخدمات المالية وجميع الأنظمة للعمل يوم الأحد الموافق ٢٩ يونيو الساعة الثانية عشر صباحًا، مع استمرار التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي، هذا ويُستأنف التعامل على حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٥.

عدم تأثر الخدمات 

هذا ويؤكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف.

كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

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