الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

3 حالات مخالفة بحي السيد عبد الرحيم جنوب في قبضة القانون بقنا (صور)

إزالة 3 حالات مخالفة
إزالة 3 حالات مخالفة بقنا، فيتو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة بحى السيد عبد الرحيم جنوب، وذلك برئاسة أشرف أنور، وعضوية محمد عز نائب رئيس المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدٍ بناء بدون ترخيص على مساحة إجمالية بلغت 280 مترًا مربعًا، وشملت التعديات أسوار أقيمت بالمخالفة.

الوحدة المحلية بقنا تواصل إزالة التعديات

وأكد أشرف أنور أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بإزالة جميع المخالفات والتصدي لأي محاولة تعدٍ بكل حزم، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تعمل بكل قوة في تنفيذ قرارات الإزالة، منعًا لأي تعديات مستقبلية.

وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الإستفادة من التعديات

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في مواجهة أي مخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار من الجدية والإلتزام بتطبيق القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم قنا محافظ قنا مدينة قنا

مواد متعلقة

إصابة 3 طلاب بحالات مرضية خلال امتحانات الثانوية العامة في قنا

إصابة طالبة بتشنجات داخل لجنة امتحانات بالثانوية العامة في قنا

محافظ قنا يطلق خطة تنموية طموحة لتحقيق تكامل عمراني شامل بين قنا القديمة والجديدة

القبض على شخصين بتهمة إطلاق الأعيرة النارية في قنا

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

تعرف على سعر القصدير عالميا

رقم ضخم، كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة محرمة؟ رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الانشقاق وسبب تسميتها

خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية