3 حالات مخالفة بحي السيد عبد الرحيم جنوب في قبضة القانون بقنا (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة بحى السيد عبد الرحيم جنوب، وذلك برئاسة أشرف أنور، وعضوية محمد عز نائب رئيس المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدٍ بناء بدون ترخيص على مساحة إجمالية بلغت 280 مترًا مربعًا، وشملت التعديات أسوار أقيمت بالمخالفة.

الوحدة المحلية بقنا تواصل إزالة التعديات

وأكد أشرف أنور أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بإزالة جميع المخالفات والتصدي لأي محاولة تعدٍ بكل حزم، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تعمل بكل قوة في تنفيذ قرارات الإزالة، منعًا لأي تعديات مستقبلية.

وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الإستفادة من التعديات

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في مواجهة أي مخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار من الجدية والإلتزام بتطبيق القانون.

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