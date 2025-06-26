4 محاضر نظافة و34 إزالة إدارية بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقنا (صور)

قاد فراج الوحش رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الشوارع بالمدينة، رافقه خلالها كل من قاسم عبد الراضي، ومحمود عبد الصبور نائبي رئيس المركز، ومسئولي قسم الإشغالات بالوحدة.

استهدفت الحملة إزالة الإشغالات بوسط البلد، بشوارع الجمهورية وشارع العجالين باعتبارها من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة، فهو دائما يشهد كثافة مرورية كبيرة لا سيما أوقات الذروة وفترات دخول وخروج الطلاب إلى مدارسهم.

أشار رئيس المركز فراج الوحش إلى أن افتراش الباعة الجائلين أرصفة الشارع وتعديهم بشكل سافر على حرم الطريق يؤثر تأثيرا سلبيا على السيولة المرورية سواء أمام حركة السيارات أو المارة المترجلين.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت نتائجها عن تحرير 13 محضر إشغال طريق، ٤ محاضر نظافة، ٣٤ إزالة إدارية، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص، لافتا إلى أنه تمت مراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسلامة والصحة المهنية للمحال التجارية بالشارع، كما تم التنبيه علي أصحابها بضرورة نهو واستكمال الإجراءات المنظمة الدعاية والإعلانات الخاص بالمحال القائمين على إدارتها.

وأضاف فراج الوحش رئيس المركز أن أعمال رفع الإشغالات صاحبها تنفيذ حملة نظافة للشارع لاستكمال الصورة الجمالية له، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية تستهدف القضاء علي كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشأت التجارية وازالة كافة اشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة.

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