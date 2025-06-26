الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

4 محاضر نظافة و34 إزالة إدارية بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقنا (صور)

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقنا، فيتو

قاد فراج الوحش رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الشوارع بالمدينة، رافقه خلالها كل من قاسم عبد الراضي، ومحمود عبد الصبور نائبي رئيس المركز، ومسئولي قسم الإشغالات بالوحدة.

استهدفت الحملة إزالة الإشغالات بوسط البلد، بشوارع الجمهورية وشارع العجالين باعتبارها من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة، فهو دائما يشهد كثافة مرورية كبيرة لا سيما أوقات الذروة وفترات دخول وخروج الطلاب إلى مدارسهم.

أشار رئيس المركز  فراج الوحش إلى أن افتراش الباعة الجائلين أرصفة الشارع وتعديهم بشكل سافر على حرم الطريق يؤثر تأثيرا سلبيا على السيولة المرورية سواء أمام حركة السيارات أو المارة المترجلين.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت نتائجها عن تحرير 13 محضر إشغال طريق، ٤ محاضر نظافة، ٣٤ إزالة إدارية، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص، لافتا إلى أنه تمت مراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسلامة والصحة المهنية للمحال التجارية بالشارع، كما تم التنبيه علي أصحابها بضرورة نهو واستكمال الإجراءات المنظمة الدعاية والإعلانات الخاص بالمحال القائمين على إدارتها.

وأضاف فراج الوحش رئيس المركز أن أعمال رفع الإشغالات صاحبها تنفيذ حملة نظافة للشارع لاستكمال الصورة الجمالية له، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية تستهدف القضاء علي كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشأت التجارية وازالة كافة اشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة الاشغالات والتعديات قنا قوص مركز قوص جنوب محافظة قنا مركز قوص

مواد متعلقة

إصابة 3 طلاب بحالات مرضية خلال امتحانات الثانوية العامة في قنا

إصابة طالبة بتشنجات داخل لجنة امتحانات بالثانوية العامة في قنا

محافظ قنا يطلق خطة تنموية طموحة لتحقيق تكامل عمراني شامل بين قنا القديمة والجديدة

القبض على شخصين بتهمة إطلاق الأعيرة النارية في قنا

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

تعرف على سعر القصدير عالميا

رقم ضخم، كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة محرمة؟ رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الانشقاق وسبب تسميتها

خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية