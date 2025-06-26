الخميس 26 يونيو 2025
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انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

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