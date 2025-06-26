انطلاق موكب الطرق الصوفية للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية (صور)

انطلق، منذ قليل، موكب الطرق الصوفية من مسجد صالح الجعفري، عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد الإمام الحسين لإحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

حيث سيتم بدء مراسم الاحتفال داخل المسجد بتلاوة القرآن الكريم وبعض الكلمات من العلماء وإلقاء الدروس المستفادة من ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتى نحن فى أمس الحاجة إلى الاستفادة منها للانتقال من حال إلى حال.

وتحتفل اليوم الخميس، المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة شيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى بذكرى الهجرة النبوية الشريفة بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والسيد الشريف نقيب الأشراف ومندوب عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين.

وأوضح شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أنه فى ذكرى الهجرى النبوية الشريفة نتمنى أن ننتقل من حال عدم العمل إلى الجد والاجتهاد والإنتاج ومن اليأس إلى القوة ودعم القيم المحمدية ومن الحقد إلى الحب ومن الكسل إلى البناء ونحن رصدنا قائد الأمة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم والذى أسس ذاك على المحبة.

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