الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

انطلاق موكب الطرق الصوفية للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية (صور)

موكب الطرق الصوفية،
موكب الطرق الصوفية، فيتو

انطلق، منذ قليل، موكب الطرق الصوفية من مسجد صالح الجعفري، عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد الإمام الحسين لإحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.  

 

حيث سيتم بدء مراسم الاحتفال داخل المسجد بتلاوة القرآن الكريم وبعض الكلمات من  العلماء وإلقاء الدروس المستفادة من ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتى نحن فى أمس الحاجة إلى الاستفادة منها للانتقال من حال إلى حال.

وتحتفل اليوم الخميس، المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة شيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى بذكرى الهجرة النبوية الشريفة بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والسيد الشريف نقيب الأشراف ومندوب عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين.

وأوضح شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أنه فى ذكرى الهجرى النبوية الشريفة نتمنى أن ننتقل من حال عدم العمل إلى الجد والاجتهاد والإنتاج ومن اليأس إلى القوة ودعم القيم المحمدية ومن الحقد إلى الحب ومن الكسل إلى البناء ونحن رصدنا قائد الأمة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم والذى أسس ذاك على المحبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موكب الطرق الصوفية صالح الجعفري الإمام الحسين ذكرى الهجرة النبوية

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

وسام أبو علي على ردار نادٍ ألماني

زغلول صيام يكتب: في قضية عقد زيزو أبو 5 مليون جنيه.. المال العام لا يشغل أحدًا.. وزارة الرياضة ولجنة شباب البرلمان ومنطق جحا!

أزمة في ريال مدريد لم تحدث منذ ربع قرن

رقم ضخم، كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالصاغة وهذا العيار يسجل 5394 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

التخاذل عن القتال، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 72 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية