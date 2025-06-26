السيسي وستارمر يؤكدان ضرورة العودة إلى مائدة التفاوض لتسوية الأزمة بين إيران وإسرائيل

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر".

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد الجانبين على قوة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني التطلع لاستجابة الرئيس للدعوة الموجهة إلى الرئيس من ملك بريطانيا لزيارة لندن، ومن جانبه أكد الرئيس على الدعوة لرئيس الوزراء البريطاني لزيارة مصر خلال العام الجاري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدين ضرورة الالتزام بالعودة إلى مائدة التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، والامتناع عن اللجوء للقوة العسكرية حفاظًا على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومنعًا لتوسع دائرة الصراع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تأكيد السيد الرئيس على ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى أهالي القطاع، مشددًا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس وزراء المملكة المتحدة ثمن من جانبه الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، مؤكدًا حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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