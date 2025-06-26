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علاوة ترقيات الموظفين 2025 وتاريخ استحقاقها

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ويزداد البحث عن، علاوة ترقيات الموظفين لعام 2025 وتاريخ استحقاقها.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، علاوة ترقيات الموظفين لعام 2025 وتاريخ استحقاقها.

 

علاوة ترقيات الموظفين لعام 2025 وتاريخ استحقاقها

 

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مقدار علاوة الترقية، وتشمل 5%، كما كشف عن تاريخ استحقاقها وهي تاريخ صدور قرار من السلطة المختصة.

 

ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدًا.

ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 /6/ 2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

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