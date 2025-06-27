الجمعة 27 يونيو 2025
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انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده حتى 2027 (إنفوجراف)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

 

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