رئيس وزراء إسبانيا يعترف: أوروبا تطبق معايير مزدوجة وأدعو لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم الخميس: “سأدعو أوروبا اليوم إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورا”.

أوروبا تطبق معايير مزدوجة

وتابع: “على أوروبا أن تتحرك لمواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان.. أوروبا تطبق معايير مزدوجة وهي غير قادرة حتى على تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل”.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا: “لا معنى لفرض 17 حزمة من العقوبات على روسيا بينما لا نفعل ذلك مع إسرائيل”.

أوروبا لا تبدو قادرة على الضغط على إسرائيل

من ناحية أخرى قال رئيس وزراء أيرلندا اليوم الخميس إن أوروبا لا تبدو قادرة على الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة وهذا أمر غير مفهوم بالنسبة لشعوبها.

وأضاف رئيس وزراء أيرلندا: ما يحدث في غزة غير مقبول إنسانيا ويجب أن يكون لأوروبا موقف قوي وواضح.

وطالب رئيس وزراء أيرلندا دولة الاحتلال بالتوقف عن رفض كل تقرير موضوعي يصف ما يجري في قطاع غزة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 56259 شهيدا و132458 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت وزارة الصحة في غزة وصول 103 شهداء و219 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

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