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البطيخ بـ40 جنيهًا والكنتالوب بنصف السعر، أسعار الفاكهة في سوق الساحل (صور)

تفاح مصري
تفاح مصري
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في جولة ميدانية بسوق "الساحل" الشهير بمنطقة أثر النبي في مصر القديمة، رصدت "فيتو" تراجعًا ملحوظًا في أسعار الفاكهة الصيفية، وسط حالة من النشاط التجاري الملحوظ سواء في قطاع الجملة أو البيع بالتجزئة.

 يعد السوق من أكبر الأسواق الشعبية التي تخدم مناطق جنوب القاهرة، ويستقبل يوميًا مئات المواطنين وبائعي التجزئة من مناطق مجاورة مثل المعادي والبساتين وحلوان ومنشية ناصر.

التجار أرجعوا الانخفاض النسبي في الأسعار إلى وفرة الإنتاج هذا الموسم، مع استقرار في حركة النقل وتراجع درجات الحرارة، وهو ما ساعد في الحفاظ على جودة المعروض وزيادة الإقبال عليه.

الأسعار داخل السوق:

فيما يلي جدول يوضح أسعار أبرز الفواكه المعروضة حاليًا في السوق بالجنيه المصري:

الفاكهةالسعر (الحد الأدنى/الأقصى)
تفاح20 – 30 جنيهًا
عنب بلدي15 – 27 جنيهًا
عنب إسبريو24 جنيهًا فقط
كنتالوب5 – 7.5 جنيهًا
شمام5 – 7 جنيهًا
بطيخ (حسب الحجم)40 – 80 جنيهًا
برقوق20 – 25 جنيهًا

انخفاض ملحوظ في الأسعار

المُلاحظ أن أسعار فاكهة الصيف، مثل الكنتالوب والشمام والبطيخ، تشهد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وهو ما انعكس على حركة البيع بالإيجاب.

 ويقول "احمد عوض"، وهو من أقدم البائعين في السوق: الكنتالوب والشمام السنة دي وفير، وده خلى السعر ينزل للنص تقريبًا عن بداية الموسم.. والبطيخ بقى في متناول الناس من 40 جنيه للثمرة الصغيرة لحد 80 للجامبو”.

إقبال شعبي من المواطنين والبائعين

رغم حرارة الطقس، إلا أن السوق شهد زحامًا لافتًا في ساعات الصباح، حيث يحرص كثير من البائعين على شراء الكميات في وقت مبكر، قبل الازدحام الكبير. أما المواطنون، فيفضلون الحضور في فترة ما بعد الظهيرة للاستفادة من عروض البيع القطاعي.

تقول "الحاجة فاطمة"، إحدى زبائن السوق:"باجي مخصوص من البساتين علشان أشتري البطيخ والشمام من هنا، السوق واسع وفيه اختيارات وأسعار أرخص من المحلات بـ30%".

سوق الساحل شريان المواد الغذائية لجنوب القاهرة 

يُعد سوق "الساحل" نموذجًا حيًا على قدرة الأسواق الشعبية في مصر على ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين البائع والمستهلك، خاصة في مواسم الفاكهة التي تشهد عادة ارتفاعًا بالأسواق العادية، ومع هذا الانخفاض الملحوظ، يتوقع التجار استمرار حركة البيع النشطة خلال أسابيع الصيف القادمة.

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