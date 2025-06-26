ولية أمر تتقدم بشكوى لوزارة التعليم بسبب سلوك المراقبين (فيديو)

امتحانات الثانوية العامة 2025، أنهى طلاب الثانوية العامة منذ قليل امتحاني التاريخ والفيزياء، وسط حالة من التباين في آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة، وتزايدت شكاوى أولياء الأمور بشأن ما وصفوه بـ"التجاوزات" داخل لجان الامتحانات.

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، حرصت ولية أمر طالبين من الشعبة العلمية والأدبية على تقديم شكوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم، متهمةً القائمين على الامتحانات بالإهمال، ومطالبةً بفتح تحقيق عاجل في عدد من الوقائع.

وزعمت ولية الأمر أن التسريبات المستمرة للامتحانات تعد أبرز مشاكل هذا العام، متسائلةً: "إذا كانت الوزارة تنفي دائمًا مسؤوليتها عن التسريب وتلقي باللوم على دخول الطلاب بهواتف محمولة، فلماذا لا يتم منع الهواتف بشكل فعّال، خاصة أن التفتيش يتم بطريقة غير لائقة؟".

وتابعت: "شهدنا تسريب امتحاني اللغة الألمانية واللغة العربية، فلو كانت الوزارة جادة في التحقيقات، لما تكررت هذه الظاهرة".

وعن امتحان الفيزياء، وصفته بأنه "صعب جدًا"، في حين اعتبرت أن امتحان التاريخ جاء في فئة "السهل الممتنع"، مضيفة: "لا يجوز للمراقب أن يزيد من توتر الطلاب داخل اللجنة، كأن يقول لهم 'اخلع حذاءك' أو 'سأحرر لك محضرًا إذا لم تجب على الأسئلة المقالية'، أو حتى تغيير المقاعد خلال سير الامتحان".

واختتمت ولية الأمر شكواها بمطالبة وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق جاد وشامل في كل ما يحدث داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على حقوق الطلاب ومستقبلهم.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقدميها لطلاب الثانوية العامة 2025، ننشر عدد من أسئلة مادة الفيزياء والتاريخ وتوزيع الدرجات لطلاب (النظام الجديد/ القديم).

مواصفات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025

وبالنسبة لمادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2025

وفيما يخص امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

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