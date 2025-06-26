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محافظات

الكشف على 2888 حالة في قوافل طبية بقرى دشنا وقوص بقنا

خالد عبدالحليم محافظ
خالد عبدالحليم محافظ قنا

نفذت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني
عدة قوافل طبية متكاملة بقرى مركزي دشنا وقوص، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

واستهدفت القوافل تقديم خدمات طبية في مختلف التخصصات، حيث شهدت قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا توقيع الكشف الطبي على 976 مواطنًا في تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، وأسفر الفحص الطبي عن تحديد 27 حالة بحاجة إلى تدخلات جراحية.

تنظيم قافلة متخصصة في طب الرمد بقرية جراجوس

وفي قرية جراجوس التابعة لمركز قوص، استفاد من القافلة الطبية 1237 مواطنًا، وشملت نفس التخصصات، حيث تم إحالة 52 حالة لإجراء عمليات وفحوصات طبية متقدمة داخل المستشفيات المختصة.

كما تم تنظيم قافلة متخصصة في طب الرمد بقرية جراجوس، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 675 حالة، نتج عنها صرف 260 نظارة طبية، وتحويل 135 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتلك القوافل الطبية، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجهات المنظمة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توسيع مظلة الخدمات الصحية، وتحقيق العدالة الصحية، والوصول بالخدمة إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة. 

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