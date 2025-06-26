الخميس 26 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

10 صور ترصد عرض "الطينة" ضمن فعاليات مهرجان الفرق المسرحية

مسرحية الطينة
مسرحية الطينة

قدمت فرقة بيت ثقافة الطارف، عرض "الطينة" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

عرض الطينة 

العرض تأليف كريم الشاوري، وإخراج جاسر حسين، ويناقش عددا من القضايا المجتمعية منها الزواج المبكر، الغيرة المرضية، الهجرة غير الشرعية، من خلال بناء درامي تمتزج فيه الواقعية مع العبث.

فريق مسرحية الطينة 

"الطينة" تمثيل: محمد أحمد، فاطمة حسن، شروق المصري، رامز ثابت، شريف عبد العظيم، ريموندا عماد، حسين خالد، عبد الله مسعود، أحمد بدوي، أحمد حلمي، مهاب وليد، يوسف شعبان، كارولين إبراهيم، نور عبد العال، أدهم صابر، حمزة النوبي، ميرنا إبراهيم، ريهام عماد، شاذلي السيد، روجينا عماد، هلا الصباح، مارولا هدرة، مايا وليد، جنى محمد، الطيب، روجين الصباح، ومي محمود.

ديكور محمد ثابت، تنفيذ ديكور جابر سيد، ملابس خلود أبو العينين، كيروجراف محمد صقر، ماكياج مارولا هدرة، تصميم إضاءة جاسر المصري، تنفيذ إضاءة مايكل يعقوب، موسيقى خالد كمال، مساعد مخرج رامز ثابت ومحمد عبد العال، ومخرج منفذ لمياء المصري.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان.
جاء ذلك بحضور سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

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قصر ثقافة روض الفرج مسرح قصر ثقافة روض الفرج عرض الطينة فريق مسرحية الطينة

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