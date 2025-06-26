إصابة 3 طلاب بحالات مرضية خلال امتحانات الثانوية العامة في قنا

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة قنا، اليوم الخميس، 3 حالات إصابة بين الطلاب خلال تأدية الامتحانات، تنوعت ما بين تشنجات، وصعوبة في التنفس، وحالة اشتباه زائدة.

وكان اللواء مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع ثلاث حالات إصابة بين طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات بمركزي أبوتشت وقفط.

وحالات الاصابة هي الطالبة زينب.ر.ف، 17 عامًا، أُصيبت بحالة تشنجات داخل لجنة الثانوية بنات بأبوتشت، فيما أُصيبت منة الله.ط.ا، 17 عامًا، بحالة اشتباه زائدة داخل لجنة الثانوية بنين بأبوتشت، بينما تعرض الطالب خالد.م.ع، 18 عامًا، لحالة صعوبة في التنفس داخل إحدى اللجان بمركز قفط.

وجرى نقل الطالبتين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تحسنت حالة الطالب ورفض نقله إلى المستشفى.

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