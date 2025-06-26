إصابة طالبة بتشنجات داخل لجنة امتحانات بالثانوية العامة في قنا

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، بحالة تشنجات أثناء تأدية امتحانها داخل لجنة مدرسة الثانوية بنات بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن قنا تلقت بلاغًا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بإصابة الطالبة زينب.ر.ف، 17 عامًا، بحالة تشنجات داخل لجنة الامتحان.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى مقر اللجنة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى أبوتشت العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأُخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة حالتها الصحية.

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