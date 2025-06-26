خالد عبد الفتاح يقترب من الرحيل إلى هذا النادي

اقترب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي من الرحيل إلى البنك الأهلي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، حيث تلقى اللاعب اتصالات هاتفية من مسئولي البنك للحصول على خدماته لتدعيم صفوفه الموسم القادم وتحديدا في مركز المساك بعد تدعيم البنك الأهلي لمركز الظهير الأيمن.

ويرحب مسئولي الأهلي برحيل خالد عبد الفتاح في انتقالات الصيف خاصة وأن النادي الأهلي يخطط لإدخال اللاعب ضمن صفقة أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي المرشح للانتقال إلى صفوف الأهلي.

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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