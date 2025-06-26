الأهلي يمنح أفشة الضوء الأخضر للرحيل

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك ترحيب برحيل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، وأن النادي ينتظر وصول عروض رسمية من أجل مناقشتها بما يخدم مصلحة الفريق واللاعب.

أضاف المصدر: أفشة لاعب مهم وقدم الكثير للنادي الأهلي على مدار المواسم الماضية ولكن الفريق يجري عملية إحلال وتجديد حاليا ولا يمانع رحيل اللاعب لخوض تجربة احترافية خارجية.

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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