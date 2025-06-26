وصول عروض رسمية لرحيل وسام أبو علي، مصدر بـ الأهلي يكشف الحقيقة

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وصول عروض رسمية للحصول على خدمات وسام أبو علي مهاجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر، أنه لم تصل أي عروض رسمية للنادي لضم وسام أبو علي وحال وصول أي عروض رسمية سيتم مناقشتها بما يخدم مصلحة الفريق واللاعب.

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.