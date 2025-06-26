الخميس 26 يونيو 2025
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رياضة

وصول عروض رسمية لرحيل وسام أبو علي، مصدر بـ الأهلي يكشف الحقيقة

وسام أبو علي
وسام أبو علي

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وصول عروض رسمية للحصول على خدمات وسام أبو علي مهاجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية. 

وأكد المصدر، أنه لم تصل أي عروض رسمية للنادي لضم وسام أبو علي وحال وصول أي عروض رسمية سيتم مناقشتها بما يخدم مصلحة الفريق واللاعب. 

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

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الأهلي وسام أبو علي اخبار الأهلي

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