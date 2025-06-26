الخميس 26 يونيو 2025
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رياضة

ريبيرو يتمسك بإقامة معسكر الأهلي في إسبانيا

ريبيرو
ريبيرو

تمسك الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي بإقامة معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. 

وعلمت فيتو أن ريبيرو أبلغ مسئولي الأهلي أن إسبانيا تعد الخيار الأفضل لإقامة معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد. 

وأوضح ريبيرو لمسئولي الأهلي أنه يرغب في إقامة مباراتين وديتين على الأقل في معسكر الفريق الخارجي. 

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

 

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