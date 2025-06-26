السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال السيسي: “أهنئ أبناء الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧”.

وأضاف الرئيس السيسي: “ستظل الهجرة النبوية الشريفة رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار”.

وتابع الرئيس: “أسأل الله العلي القدير أن يحمل هذا العام لنا جميعًا الخير والبركات، وأن يُعيده علينا باليُمن والرخاء، وكل عام وأنتم بخير”.



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