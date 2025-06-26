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رياضة

بيو إيسبوزيتو رجل مباراة إنتر ميلان ضد ريفر بليت

بيو إيسبوزيتو رجل
بيو إيسبوزيتو رجل مباراة انتر ميلان ضد ريفر بليت

كأس العالم للأندية، حصد فرانشيسكو بيو اسبوزيتو البالغ من العمر 19 عامًا لاعب إنتر ميلان جائزة رجل مباراة الإنتر ضد ريفر بليت الأرجنتيني بعدما قاد اللاعب فريقه لتصدر المجموعة الخامسة والتأهل لدور الـ 16.

 

 وتأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، على ملعب "جيها فيلد" بمدينة كانساس في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

بهذه النتيجة يتأهل إنتر ميلان لدور الـ 16 رفقة فريق مونتيري المكسيكي، فيما ودع ريفر بليت الأرجنتيني البطولة رفقة أوراوا الياباني.

 

أهداف إنتر ميلان ضد ريفر بليت

وجاءت ثنائية إنتر ميلان عن طريق  فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وأليساندرو باستوني في الدقائق 72 و3+90.

 

وتضم المجموعة الخامسة كلًّا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

 

جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025

إنتر ميلان - 7 نقاط
مونتيري  5 نقاط
ريفر بليت - 4 نقاط
أوراوا ريد دايموندز - بلا نقاط

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