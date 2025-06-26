بعيدا عن إبداع أم كلثوم وسعاد محمد، سر اختلاف أهل العلم والحديث على أغنية طلع البدر علينا

نشيد "طلع البدر علينا" من أجمل الأناشيد الاسلامية التي ترتبط بذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكما ورد في التراث يمثل هذا النشيد الكلمات التي استقبل بها الأنصار النبى محمد عندما قدم إلى المدينة مهاجرا.



وبالرغم من مرور اكثر من ألف عام على شيوع كلمات طلع البدر علينا كنشيد إسلامي تراثي فلا يوجد ما يثبت أن أهل المدينة أنشدوه عند وصول رسول الله إلى المدينة المنورة، ولم تثبت هذه الأنشودة عند أهل العلم والحديث بالأسانيد الصحيحة، بينما ذكر البعض انها قيلت عند قدومه من غزوة تبوك كما قال الحافظ ابن حجر، بأنه ظهر عند رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وليس في هجرته، وأن أول ما ظهر كان في القرن الرابع الهجري، أما في القرن الأول والثاني والثالث لم يذكر نشيد ولكن ذُكر الترحيب بالرسول عند نزوله على ناقته من قباء إلى موقع المسجد النبوي، لكن الرواية الأكثر شيوعًا كما قال الإمام البيهقي أنها حدثت عند استقال النبي صلى الله عليه وسلم قادمًا من مكة عام 622 م.

نزول الوحى على رسول الله

في كتاب بعنوان (طلع البدر علينا) الصادر عام 1988 سجل الكاتب أنيس منصور خواطره في الحج والعمرة فكتب عن هجرة الرسول الكريم من مكة إلى المدينة يقول: لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من يقول له: اقرأ.. وهو لا يعرف القراءة ولا يعرف ماذا يقرأ، فالصوت يقول له اقرأ، والرسول يقول: ما أنا بقارئ، فيقول: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.



هذا هو الوحى، ينزل صوتا وصورة، يملأ كل شيء حوله، إنه قوة هائلة طولها السموات والأرض تدخل في جسمه الصغير، تفيض فيه وتتدفق بغزارة وحرارة، وظل الرسول الكريم يتلقى الوحى ويدعو إلى دينه الجديد سرا، وجاءه الوحى يدعوه إلى أن يجاهر بالدعوة، ولبى الرسول الجهر الدعوة، وواجهه المشركون بالايذاء والرفض له ولأتباعه من المسلمون، لكنه مضى فى دعوته فى كل مكان يدعو الى ترك عادة الاوثان والدعوة الى عبادة الاله الواحد.

قريش تزاد عنفا وقسوة

وازدادت قريش ــ قبيلة رسول الله ــ قسوة عليه وعلى المؤمنين من الأطفال والشبان والنساء والعبيد، عشر سنوات يدعو فيها الرسول علنا في مكة، وحول مكة، والعذاب والهوان والاحتقار والتهديد والوعيد والإغراء بالمال والسلطة.. يرفضها الرسول والمؤمنين، والرسول يدعو الله تعالى قائلا: "يا مقلب القلوب ثبتنى على إيمانى بدينك"، ويوم ذهب إلى الطائف يدعو ويبشر.. طردوه وألقوا عليه الحجارة حتى دميت قدماه وهو يقول: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس "، فنزل الوحى يطلب إلى الرسول أن يهاجر، وكان قد رأى في منامه أنه سوف يهاجر إلى مدينة فيها نخل، وفى المدينة ذاق طعم التمر لأول مرة في حياته، وهاجر المسلمون إلى المدينة.

الرسول يخرج مهاجرا

خرج الرسول عليه السلام من بيته فى مكة وذهب وأبو بكر إلى غار ثور، وأقاما فيه ثلاث ليال وفزع أبو بكر فنزل قول الله تعالى (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

سميرة احمد فى الشيماء

وبعد مايقرب من عشرة أيام وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مشارف يثرب التي سميت بعدها بالمدينة المنورة، واستقبله أقاربه من بني النجار يتغنوا نشيد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. وج الشكر علينا مادعا لله داع / أيها المبعوث فينا.. جئت بالأمر المطاع / جئ شرف المدينة.. مرحا ياخير داع / جئت شرفت المدينة.. مرحبا يا خير داع / نحن أنصار نبى نوره عم البقاع.. قد سعدنا بلقاع وسعدنا باتباع / فى سبيل الله بعنا كل مال ومتاع..ورضينا الدين ذخرا فهو كنز لايباع / صلي ياربي على من حل في خير البقاع.. أسدل الستر علينا ما سعى لله ساع / أنت واللـّه يا محمد أنت مفتاح الصّدور.. جئتنا تمشي رويدا نحونا يا خير داع / طلع البدر علينا واخـتفت منه البدور.. مثل وجهك ما رأينا قط يا وجه السرور / أنت واللـّه يا محمد أنت مفتاح الصدور.. أرسلك مولى الموالي رحمةً للعالمين.

طلع البدر علينا غناء أم كلثوم



وحديثا وبنفس الكلمات " طلع البدر علينا " غنت أم كلثوم كجزء من قصيدة الثلاثية المقدسة التى كتبها الشاعر صالح جودت ولحنها الموسيقار رياض السنباطى تقول كلماتها:

طلع البدر علينا.. رحاب الهدى يامنار الضياء / سمعتك في ساعة من صفاء.. تقول أنا البيت ظل الاله وركن الخليل أبى الأنبياء / أنا البيت قبلتكم للصلاة..أنا البيت كعبتكم للرجاء / فضموا الصفوف وولو الوجوه..الى مشرق النور عند الدعاء / وسيروا الى هدف واحد.. وقوموا الى دعوة للبناء / يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم الى السماء / طلع البدر علينا.. من ثنيات الوداع / وجب الشكر علينا..مادعا لله داع / أيها المبعوث فينا..جئت بالامر المطاع.

الاغنية بصوت سعاد محمد



ايضا بألحان الملحن عبد العظيم محمد قدمت المطربة سعاد محمد نشيد طلع البدر علينا بصوتها من خلال فيلم الشيماء عن السيرة الذاتية لشقيقة رسول الله فى الرضاعة وقامت بدورها سميرة أحمد، الفيلم اخرجه حسام الدين مصطفى عام 1972.



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