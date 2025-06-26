مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين من أسرة واحدة في تصادم سيارة نقل بملاكي بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أخرى نقل في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالقرب من جبل الطير في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 3 من أسرة واحدة وإصابة 2 آخرين مقيمين جميعًا في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى وتحرَّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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