اليوم، أولى جلسات محاكمة 19 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتمويله

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 19 متهمًا، بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتمويل الإرهاب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كونوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما انضم المتهمون لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقوا تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة بأموال جمعوها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.



جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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