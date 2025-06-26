مصطفى أبو زهرة: المناطق التنموية بالمحمودية نقلة حضارية

قال مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم: “الإسكندرية بها عدد من الأندية على مستوى عالٍ ونتمنى أن نراها تنافس في مختلف بطولات كرة القدم”.

وثمن “أبو زهرة”، صعود فريق كرة القدم بنادي يو كلوب من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة في أقل من عام وهو نادي إنشاء بالمنطقة التنموية بمحور المحمودية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال، رئيس نادي يو كلوب، أن النادي أحد روافد تطوير منطقة ترعة المحمودية ووجود مناطق تنموية تخدم تطوير محور المحمودية، وصعود فريق كرة القدم خلال عام يؤكد أن الدولة ونحن معها نسير في الطريق الصحيح، كما أننا سننافس في كأس مصر.

جاء ذلك خلال احتفل نادي u club,، بالمنطقة التنموية بمحور المحمودية في الإسكندرية، بصعود فريق كرة القدم الي دوري الدرجة الثالثة خلال عام من إنشاء الفريق، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال رئيس النادي، مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالاسكندرية، اللواء أحمد حجازي مدير نادي راية، الدكتور ابراهيم عزازي أمين حزب الوعي بالاسكندرية، الإعلامية امل صيحي، عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، أحمد أبو زهرة نائب رئيس نادي الأولمبي.

وأوضح رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أن الإنجاز الحقيقي يتحقق بمثل هذه الأمور من تطوير مناطق كانت تعاني أشد المعاناة الي مناطق تنموية، تخدم المنطقة المحيطة وتحولها إلى مناطق تشارك وتدعم توجه الدولة في الارتقاء بالمواطن وتعمل علي تنمية المواهب المختلفة وليكونوا نجوم في سماء كرة القدم.

وأضاف اللواء أحمد حجازي، مدير نادي راية، أن هناك تكامل بين أجهزة الدولة المختلفة للعمل على اكتشاف المواهب في الأندية الشعبية والمناطق التنموية بمحور المحمودية بالإسكندرية والبحيرة وكافة المناطق التي تطورها الدولة، مشيدا بإنجاز صعود نادي يو كلوب ومن قبله نادي راية.

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