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النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

النائب العام
النائب العام

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط، والذي استضافه الادعاء العام بسلطنة عُمان، لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.

وقد تضمن الاجتماع اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وإنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين منهم.

فضلًا عن وضع أجندة الاجتماع السنوي الخامس للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها.

وفي وقت سابق، اختُتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ من شهر مايو الماضي، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، تحت عنوان: تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب”، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

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النائب العام المستشار محمد شوقي اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب مسقط

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