النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط، والذي استضافه الادعاء العام بسلطنة عُمان، لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.

وقد تضمن الاجتماع اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وإنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين منهم.

فضلًا عن وضع أجندة الاجتماع السنوي الخامس للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها.

وفي وقت سابق، اختُتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ من شهر مايو الماضي، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، تحت عنوان: تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب”، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.