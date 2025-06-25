وفد مصري يشارك في حوار التعليم العالي العابر للحدود بالمملكة المتحدة

شارك وفد مصري في فعاليات الحوار المعمق للتعليم العابر للحدود في دورته الرابعة، التي نُظّمت بمدينة كارديف بالمملكة المتحدة، وذلك بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وضم الوفد المصري الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حيث شارك الوفد في جلسات الحوار التي جمعت أكثر من ٤٧ من قادة التعليم العالي من ٢٢ دولة حول العالم، لمناقشة التوجهات والاستراتيجيات المؤثرة في قطاع التعليم العابر للحدود.

وخلال مشاركته، استعرض الوفد المصري الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وما شهده قطاع التعليم العالي في مصر من تطوير شامل خلال السنوات العشر الأخيرة، بما أسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في مجال التعليم العابر للحدود.

ويُعد الحوار المعمق، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني سنويًا، منصة دولية لتبادل الرؤى والخبرات بين قادة التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم، بهدف وضع تصورات مستقبلية تدعم تطوير التعليم العابر للحدود بما يلبي الاحتياجات المحلية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.