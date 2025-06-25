الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفد مصري يشارك في حوار التعليم العالي العابر للحدود بالمملكة المتحدة

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

شارك وفد مصري في فعاليات الحوار المعمق للتعليم العابر للحدود في دورته الرابعة، التي نُظّمت بمدينة كارديف بالمملكة المتحدة، وذلك بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وضم الوفد المصري الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حيث شارك الوفد في جلسات الحوار التي جمعت أكثر من ٤٧ من قادة التعليم العالي من ٢٢ دولة حول العالم، لمناقشة التوجهات والاستراتيجيات المؤثرة في قطاع التعليم العابر للحدود.

وخلال مشاركته، استعرض الوفد المصري الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وما شهده قطاع التعليم العالي في مصر من تطوير شامل خلال السنوات العشر الأخيرة، بما أسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في مجال التعليم العابر للحدود.

ويُعد الحوار المعمق، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني سنويًا، منصة دولية لتبادل الرؤى والخبرات بين قادة التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم، بهدف وضع تصورات مستقبلية تدعم تطوير التعليم العابر للحدود بما يلبي الاحتياجات المحلية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي التعليم العالي في مصر التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة أسيوط رئيس جامعة بنها قطاع التعليم العالي وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

التعليم العالي: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإدمان

انتهاء موسم عودة الحجاج بمطار القاهرة الدولي

بحوث الإلكترونيات يُنظم دورة تدريبية متخصصة حول تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

تفاصيل إطلاق جامعة عين شمس مرصد مجتمعي لتحليل المشكلات

معهد تيودور بلهارس يعلن قبول دفعة تكميلية للانتداب للعمل بالأقسام المعملية الإكلينيكية

وزير الطيران: المراقبون الجويون المصريون واجهوا التحديات بكفاءة واحترافية عالية

"الأعلى للجامعات" يجري مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة الغردقة

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

بعد قرار مجلس الوزراء، الموظفون الممنوعون من ترقيات 2025

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

كمين خان يونس، مشاهد تجلب العار لجيش الاحتلال على يد رجال القسام (فيديو)

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن كمين خان يونس الذي نفذته القسام

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يكشف عن آية خدمت العقيدة وأثبتت أن القرآن من عند الله (فيديو)

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بقرب الحصول على رزق وفير

في ذكرى الهجرة النبوية، وفاة أبي طالب وماذا قال عنه الرسول؟

المزيد
الجريدة الرسمية