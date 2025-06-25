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أخبار مصر

مدبولي: سفينتا تغويز تدخلان الخدمة في يوليو ومستمرون بخطة ترشيد الكهرباء

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن سفينتين للتغويز ستدخلان الخدمة بالشبكة القومية للغاز خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل، وذلك بهدف دعم احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة، أن إجراءات الإستعانة بسفن التغويز مؤقتة لحين عودة معدلات الإنتاج الطبيعي المحلي إلى المستويات الطبيعية.

وجدد “مدبولي” التأكيد على استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات الدولة في إطار الحفاظ على الموارد وضمان استدامة الإمدادات.

 

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مدبولى رئيس الوزراء سفن التغويز ترشيد استهلاك الكهرباء الغاز الطبيعي

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