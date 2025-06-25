حي الجمرك: لم تمس ورش إصلاح السفن في حملة إزالة القلعة (صور)

نفذ حي الجمرك في الإسكندرية برئاسة محمد صلاح رئيس الحي، حملة لإزالة التعديات لورش ومحال تجارية مخالفة بمدخل قلعة قايتباي في الإسكندرية

وبتواجد رئيس الحي واللواء عبد الخالق حجازي، حكمدار عام الإسكندرية، والعميد إسلام الشربيني، مأمور قسم شرطة الجمرك.

وشملت الإزالة إزالة المحلات المخالفة من بينها محلات جيلاتي شهيرة ومناطق تستخدم مخازن للكراسي والمحلات، وورش تحولت لمخازن، وورش مخالفة.

حي الجمرك لم تمس ورش السفن

ونفى مسئولو حي الجمرك، ما جرى تداوله بشأن هدم ورش لإصلاح السفن والصيد، مؤكدا أنه لم يتم المساس بأصحاب ورش إصلاح السفن وموجود حتى الآن بل سيتم تطويرها في إطار مخطط تطوير القلعه.



وعن هدم إحدى ورش إصلاح السفن، أوضح الحي أن المكان الذي جرى هدمه لا يمارس حاليا أي نشاط لإصلاح السفن وجرى إيجار المكان من البطن جراج ومخزن لمحل جيلاتي شهير، كما انهصادر له قرار إزالة وتم إخطاره بالإخلاء 3 مرات من قبل ولم ينفذ وجرى التعامل معه.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لصاحب أحد المخازن بقلعة قايتباي يدعي حسن رزق، قال فيه: انه يجري هدم ورش السفن ومراكب الصيد ومن بينها ورشة خاصة به ولا تزال عقودها سارية، وأن محافظ الإسكندرية اتخذ قرارت خاطئة بالإزالة لورش السفن ومراكب الصيد.

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