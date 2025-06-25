رئيس الوزراء يكشف موقف الموارد الدولارية في ظل الوضع الحالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية تغطي جميع الاستخدامات والاحتياجات الأساسية وذلك للشهر الرابع على التوالي ما يعكس تحسنا في الوضع النقدي الأجنبي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بالعلمين الجديدة: نحن مستمرون في توفير العملة الصعبة لكافة الاحتياجات الأساسية وتوفير المواد الخام ومستلزمات المصانع دون انقطاع.

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