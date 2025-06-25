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أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف موقف الموارد الدولارية في ظل الوضع الحالي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية تغطي جميع الاستخدامات والاحتياجات الأساسية وذلك للشهر الرابع على التوالي ما يعكس تحسنا في الوضع النقدي الأجنبي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بالعلمين الجديدة: نحن مستمرون في توفير العملة الصعبة لكافة الاحتياجات الأساسية وتوفير المواد الخام ومستلزمات المصانع دون انقطاع.

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رئيس الوزراء الدولار مدبولى الموارد الدولارية النقد الأجنبى العلمين الجديدة

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