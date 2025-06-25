زيادة الحد الأدنى لمعاش المحامين وعرض الميزانيات، أبرز قرارات مجلس المحامين

قال ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المجلس ناقش إقرار زيادة المعاشات في حدها الأدنى إلى ألفين جنيهًا شهريًا دون التقيد بسنوات الاشتعال، ورفع الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، ومئة جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلي للمعاش.

كما أوضح أن المجلس قرر استمرار الزيادة السنوية للمعاش بواقع ٥% وصرف المعاشات بالزيادة الجديدة بعد الموافقة عليها بداية من 1 يناير 2026، على أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش، بكامل المعاش حتى آخر وارث فلا ترث النقابة العامة المحامي.

وعن الميزانية، أوضح «الملواني» أنه تقرر عرض ميزانيات أعوام “٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤" على الجمعية العمومية،

عرض ميزانية تقديرية لعام ٢٠٢٥، فضلا عن عرض تقديرين من خبيرين اكتواريين بالمركز القانوني للنقابة العامة والتي تسمح بتلك الزيادات المقررة.

وأكد عضو المجلس أنه من المقرر دعوة الجمعية العمومية للموافقة على زيادة المعاش واعتماد الميزانيات عن السنوات المذكورة سلفًا، عقب انتخابات النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أن النقابة دعت إلى جمعية عمومية في وقتٍ سابق، لاعتماد زيادة المعاشات وتم الطعن عليها.

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