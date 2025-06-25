الرقابة الإدارية تنفي القبض على أحد أعضاء النيابة العامة

أكدت هيئة الرقابة الإدارية عدم صحة ما تم تداوله بشأن إجراء أي تحريات فى القضية الخاصة بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئة بالقبض على أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط شرطة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال للهيئة مخالفة للحقيقة.

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